2022/02/01 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخليج نموذج حي – يونس حمد بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام1981 شهدت دول الخليج نقلة نوعية في التنمية والبناء والرفاهية لمواطنيها.دليل على الوجود.كانت الكويت رائدة في تطوير مدنها ورفاهية مواطنيها، يعود هذا التطور إلى بدايات تأسيسها في ستينيات القرن الماضي ، حيث تم تشجيعها على تطوير الأنظمة اللازمة في جميع مجالات الحياة […]

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