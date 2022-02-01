الدّرج - دلور ميقري

2022/02/01 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري ما يزيد عن الثلاثة عقود مضت، لأجدَ نفسي مرةً أخرى في الوطن.حال وصولي للحارة، لفتَ نظري أن دكان الرجل الطيب، " أبي خالد "، ما يزال على حاله بالرغم من التصاقه بإحدى الأبنية الحديثة، التي قامت على أنقاض البيوت القديمة.



لكن لدهشتي، ظهر الرجلُ وهوَ بكامل صحته، وكان يتكلم مع آخرين من خلف السدّة الخشبية.



حييته من مكاني، ثم ارتقيت الدرجة الأولى كي أعانقه بحرارة الحنين.



بيد أنّ الدرجة الثانية كانت من ا ......





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