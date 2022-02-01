الليبرالية الحنبلية لحزب الغد - محمد فُتوح

#محمد_فُتوح ----------------------------------------كنت حينما يسألنى أحد عن د.
أيمن نور مؤسس ورئيس حزب الغد ، كان جوابى دائماً : " أنني حقاً لا أعرفه على وجه التحديد والدقة ".وربما يأتى حرصى على الدقة ، من كونى اشتغلت كثيرا بالبحوث العلمية الأكاديمية ، والتى من مزاياها التى نتعلمها ، توخى الحذر فى الحكم ، ومحاولة رؤية الأبعاد المختلفة للصورة ، قبل الإدلاء برأى حاسم أو حكم واثق .
بالاضافة الى ذلك ، ......
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