2022/02/01 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بفرض حظر تجوال في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان على خلفية نزاع عشائري.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "على خلفية النزاع العشائري، أعلن قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف من قضاء قلعة صالح فرض حظر تجوال مؤقت ومشدد على الاشخاص والعجلات من قبل فوج المهمات الخاصة وسوات والجيش العراقي".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية وثلاثة مصابين؛ إثر نزاع عشائري في ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر تجوال في قضاء بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر تجوال في قضاء بمحافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).