2022/02/01 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يوضح تعاقداته مع شركات عالمية لتطوير ثلاثة مشاريع عملاقة: نحرص على تعظيم إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل للعاطلين بغداد – الزمان اكدت وزارة النفط ، حرصها على تعظيم ايرادات الدولة وتوفير فرص للعاطلين عبر استثمار الثروة الوطنية بمهنية عالية ،رغم التحديات الاقتصادية والصحية التي تشهدها البلاد، مشيرة الى انها تعاقدت مع شركات عالمية رصينة […]

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