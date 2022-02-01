2022/02/01 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العباءة الرجالية رمز تراثي في المجتمعات العشائرية ميسان تنظم معرضاً لطيور الزينة العمارة – علي قاسم الكعبي كربلاء – محمد فاضل ظاهر نظم في المدينة الترفيهة بمحافظة ميسان معرض لطيور الزينة بمشاركة 55 طيرا من فصائل مختلفة بواقع 25 مربياً من المحافظة، وقد نظمه عدد من مربي الطيور والدجاج الأجنبي ووصف منسق المهرجان حيدر عبد […]

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