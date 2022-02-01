خلاف عائلي وإطلاق نار.. مقتل امرأتين غربي بغداد بنزاع مسلح

2022/02/01 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقيت امرأتان مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر خلاف عائلي، في منطقة أبو غريب، غربي العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر محلي.

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وقال المصدر، لـ"ناس" (31 كانون الثاني 2022)، إن "خلافاً عائلياً نشب بين رجل يعمل في مجال بيع المواشي والأغنام، وأحد أقربائه، في منطقة الذهب الأبيض".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الطرفين تبادلا إطلاق النار، مما تسبب بمقتل زوجة بائع المواشي، وابنته كذلك، فضلا عن إصابة عدد من أفراد العائلة"، مشيراً إلى أن "جيران الضحايا قدموا إلى المنزل، لمعرفة سببب إطلاق النار، والتدخل لحل النزاع".

وبحسب المصدر، فإنه "جثتيّ الضحيتين نقلتا إلى مستشفى أبو غريب، بالإضافة إلى نقل المصابين للمستشفيات القريبة للتلقي العلاج".

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