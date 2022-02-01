إيطاليا.. رجل يضرم النار بنفسه أمام ثكنة للشرطة

2022/02/01 | 00:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أضرم رجل إيطالي النار بنفسه أمام ثكنة للشرطة في بلدة إتشي بمقاطعة كوزنسا، حيث احترق حوالي 70% من جسمه.وحسب المعلومات فإن الرجل يبلغ من العمر 33 عاما وهو مدرس وتم نقله إلى مستشفى أنونزياتا في كوزنسا وحالته خطيرة.وتعمل الشرطة على التحقيق في دوافع الرجل، مؤكدة أنه ليس لديه سجل إجرامي سابق ولا ينتمي إلى […]

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رجل يضرم النار بنفسه أمام ثكنة للشرطة أولاً على الايام نيوز.

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