2022/02/01 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء تستنفر ملاكاتها تحسباً لأمطار غزيرة في بغداد والمحافظات الأحوال الجوية السيئة تودي بحياة العشرات والهند تحت موجة صقيع غير مسبوقة بغداد – فائز جواد اودت الاحوال الجوية السيئة في اوربا والبرازيل والهند، بحياة عشرات الاشخاص، متسببة بانقطاع الكهرباء وفوضى بحركة النقل، فيما رجح متنبىء جوي ، انتهاء الامطار ظهر اليوم الثلاثاء.وكتب صادق […]

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