2022/02/01 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان : إنتهى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات الصدر يرحّب بالمعارضة الوطنية عقب مبادرة طرحها البارزاني النجف – سعدون الجابري اربيل – فريد حسن جدد رئيس التيار الصدر مقتدى الصدر،تأكيده على تشكيل حكومة اغلبية وطنية، مرحباً بالحوار مع المعارضة الوطنية .وكتب الصدر تغريدة على تويتر ،عقب لقائه وفد ضم رئيسا مجلس النواب […]

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