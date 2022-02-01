2022/02/01 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت : إستقرار العراق ينعش السياحة الكاظمي وحربية يناقشان مطالب متظاهري ذي قار بغداد – ندى شوكت الناصرية – باسم الركابي ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار، فيما طالبت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق هنيس بلاسخارت ، الحكومة الاهتمام بالمعالم […]

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