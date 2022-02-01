السنغال تكمل عقد المتأهلين الى نصف نهائي كأس الامم الافريقية بفوزها المستحق على غينيا الاستوائية

2022/02/01 | 00:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكمل المنتخب السنغالي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 بفوزه المستحق على منتخب غينيا الاستوائية 3-1 الأحد ليضرب موعداً مع منتخب بوركينا فاسو.على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، افتتح فامارا دييدهيو التسجيل للسنغال في الدقيقة 28، وأدرك جانيك بويلا سام التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57، قبل أن يحرز البديل شيخو كوياتي الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 68 واسماعيلا سار الثالث في الدقيقة 79 من عمر المباراة.وضرب المنتخب السنغالي الذي تأهل للمرة الثانية توالياً إلى المربع الذهبي في كأس أمم إفريقيا، موعداً مع منتخب بوركينا فاسو في الثالث من شهر شباط من أجل حجز مقعد في نهائي البطولة./انتهى9

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