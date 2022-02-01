مقابلة مع وزير الشؤون الاجتماعية

2022/02/01 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكشف تفاصيل البطاقة التمويلية للعائلات التي تحتاج للحماية الاجتماعية في لبنان

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