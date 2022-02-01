مسؤول امريكي: المفاوضات النووية مع ايران في مرحلتها الاخيرة

2022/02/01 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.ونقلت وسائل اعلام، تابعتها “ايرث نيوز” عن المسؤول قوله: “نحن الآن في نهاية الطريق، لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد، إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية […]

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