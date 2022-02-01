2022/02/01 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الاثنين، من هطول امطار شديدة، لاسيما مع احتمالية استمرار هطول المطر.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) "هناك احتمالية لاستمرار فرص هطول الأمطار على مدن الجنوب والفرات الاوسط والوسطى والانبار وديالى وصلاح الدين والسليمانية وكركوك لغاية ساعات صباح يوم غد الثلاثاء".

وأضاف "هناك تحذيرات هذه الليلة لغاية فجر الثلاثاء، من هطول شديد للامطار والرياح الهابطة تشمل اغلب مناطق صلاح الدين اولا ثم ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار شديدة ورياح باردة.. تعرف على حالة الطقس في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار شديدة ورياح باردة.. تعرف على حالة الطقس في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).