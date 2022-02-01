الامارات تعترض صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون باتجاهها

2022/02/01 | 01:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخ اطلقته جماعة الحوثي باتجاهها .وقالت الوزارة في بيان :" ان الدفاع الجوي اعترض صاروخا باليستيا اطلقته جماعة الحوثي باتجاه الدولة".واضافت :" لم ينجم عن الهجوم اية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان"./ انتهى

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