متنبئ جوي :منخفض يتقدم بسرعة نحو العراق وشبه الجزيرة العرببة وانخفاض متوقع بالحرارة بدءا من ليل الثلاثاء

2022/02/01 | 01:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قال المتنبئ الجوي صادق عطية :" ان منخفضا جويا يتقدم الان بسرعة نحو العراق وشبه الجزيرة العرببة .وتوقع عطية ، بحسب ماجاء في صفحته الشخصية ، ان تتكاثر السحب تتدريجيا خلال نهار يوم الاثنين في عموم مدن البلاد ، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة مصحوبة ببعض النشاط غربي البلاد وجنوب غربيها مثيرا الغبار .واضاف :" تشير توقعات الامطار التي تكون مصحوبة بالبرق والرعد احيانا، الى تاثر عموم مناطق الجنوب والفرات الاوسط والوسطى اضافه لكركوك والسليمانية وجنوب نينوى بهطول متفاوت الغزارة يبدأ خلال ساعات بعد ظهر الاثنين في بادية الجنوب ثم يتجه نحو ذي قار وميسان والبصرة والانبار مساء، ثم يشمل باقي المدن في المناطق اعلاه خلال ساعات الليل".وتابع :" هناك توقعات بهطول غزير للامطار يشمل كلا من( صلاح الدين وجنوب كركوك وغرب ديالى).وهطول ثلجي متوقع على مرتفعات السليمانية خلال الليل مع امطار ثلجية تشمل المناطق المنخفضه فيها".واشار الى انخفاض متوقع بدرجات الحرارة في كافة المدن اعتبارا من ليل يوم الثلاثاء.ويستمر الاربعاء والخميس وتعود لترتفع يوم الجمعة./ انتهى

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