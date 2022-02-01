البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

2022/02/01 | 01:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أعدّت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال "غزو أوكرانيا".وقالت بساكي: "يمكنني أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم في حال غزو روسيا لأوكرانيا مرة أخرى...الذين حددناهم موجودون في الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا في تبني قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار".وأضافت: "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

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