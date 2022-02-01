أمثال من بلادي - 12 - مريم نجمه

2022/02/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه أمثال من بلادي - متفرقة : 12 1 .أمثال عن الطقس تابع شهر شباط :- شباط غيمو وهواه , أحسن من شمسو وشتاه .- الصيت لشباط , والفعل لآذار .



- شباط شبَطنا وربطنا , وروايح الصيف إجتنا .- شباط أوعَالو , لا يغرّك اعتدالو .



- مثل غيمة شباط محرّكة الشتا .- سأل آذار شباط شلون تركت الناس .



- الصيت للمربعانية والفعل لشباط .



- راح شباط الغدّار وإجا آذار الهدّار .

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