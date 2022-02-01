حجافل السايبورج من الخيال العلمي للواقع - نعيمة عبد الجواد

2022/02/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجواديستمتع الكبار والصغار بمشاهدة أفلام سوبرمان والأبطال الخارقة لما تبعثه من شعور بالقوة والإنتشاء لوجود إنسان يقهر قواعد الطبيعة وحدود القدرات البشرية؛ بسبب تحوُّله لمخلوق ذو قدرات خارقة بفضل تعرضه لعوامل خارجية لم يختارها، مثل سبايدر مان، أو بفعل دمجه بتكنولوجيا متطورة، مثل الرجل الحديدي وباتمان، وكل هؤلاء يحاولون أن يصلوا لنموذج الرجل الخارق سوبرمان الذي أتى من كوكب بعيد.



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