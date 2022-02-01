من يكون السيسى وماذا يريد؟ - عبدالجواد سيد

2022/02/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد إلى أيام الأتيليه ، إلى سكندريتنا المغدورة أدمى قرار هدم الأتيليه قلوب السكندريين، ولم يمر مرور الكرام ، كم كان عزيز ذلك المكان ، ذكريات أجيال وأجيال، لكن الواقع أنه لم يكن أول الضحايا ولن يكون الأخير، فقبل ذلك حجب رجال السيسى الشواطئ بكباريهم وأسوارهم الحديد وهدمو مسرح السلام ، فعلوا ذلك فى كل مكان ، هدموا قصر أندرواس باشا بالأقصر وجبانة المماليك وسوق العنبريين بشارع المعز وقبر أحمد لطفى ا ......





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