الزيارة العمانية إلى سوريا.. الخارجية الأميركية: الآن ليس وقت التطبيع مع الأسد

2022/02/01 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الأميركية على موقفها بشأن أي محاولة للتطبيع مع نظام بشار الأسد.

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