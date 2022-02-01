النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون معدية أكثر من الأصلية 

2022/02/01 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن,-(أ ف ب) – أظهرت دراسة دنماركية نُشرت الاثنين أنّ نسخة أخرى من المتحوّرة أوميكرون مسمّاة “بي ايه.2” (BA.2) معدية أكثر من النسخة الأصلية “بي ايه.1” (BA.1).وقالت الهيئة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية في بيان إنّ “الدراسة تُظهر أنّه في حال أُصيب شخص في منزلكم بـ بي ايه.2، فهناك خطر عام بنسبة 39% بأن […]

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