2022/02/01 | 01:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0RaErzkz49c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | الزعيم مسعود بارزاني يزحزح صخرة الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | الزعيم مسعود بارزاني يزحزح صخرة الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).