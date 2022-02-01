إدارة بايدن بصدد تقديم دعم إضافي للجيش اللبناني

2022/02/01 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإثنين، أن الإدارة الأميركية "أخطرت الكونغرس بنيتها منح دعم إضافي للجيش اللبناني الذي يتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات الأمنية والاقتصادية وفي مجال الصحة العامة التي تواجه البلاد".

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