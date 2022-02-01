الامتحانات في العراق.. بين البرد وأوميكرون

2022/02/01 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي استعدادات وزارة التربية لامتحانات نصف السنة في العراق؟

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