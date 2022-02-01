{ثلاثي الوساطة} في الحنانة.. ترقب قَلِق

2022/02/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

عمر عبد اللطيف

يترقب المشهد السياسي في البلاد ما سيظهر من نتائج خلال الساعات المقبلة عقب اللقاء الرباعي الذي تمَّ أمس الاثنين في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنطقة الحنانة في النجف الأشرف وضمَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.



ورغم أنَّ اللقاء لم يعقبه أيّ بيان رسمي، إلا أنَّ تغريدة الصدر التي كتبها بخط يده باللون الأحمر: "حكومة الأغلبيَّة الوطنيَّة" كانت واضحة بما فيه الكفاية.

وعقب دقائق من لقاء الحنانة الرباعي، قال الصدر في تغريدة على "تويتر": "أوقفوا الإرهاب والعنف ضدّ الشعب والشركاء فما زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، وأضاف "نرحّب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

بينما سبق للحلبوسي أن نشر تغريدة قبيل اللقاء المذكور قال فيها: إنَّ "زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية ولّی"، وأضاف "اليوم تتحرَّك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

وتأتي زيارة الحنانة بمبادرة قدَّمها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "من أجل حلِّ المشكلات وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق"، بحسب تعبيره.

وتباينت آراء السياسيين بشأن إمكانية نجاح زيارة الحنانة في رأب الصدع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وأعرب عضو ائتلاف الوطنية النائب السابق الشيخ حسن خضير الحمداني عن تشاؤمه بتشكيل حكومة الأغلبية التي تسعى لها بعض الكتل السياسية الحالية، "لعدم وجود ثقافة ناضجة للمعارضة".

وأضاف الحمداني في حديث لـ"الصباح" أنه "لا توجد ثقافة للابتعاد عن الطائفية، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تبني البلد"، وبشأن تفسير "الكتلة الأكبر"، نبّه على أنَّ "المحكمة الاتحادية يجب أن تذهب باتجاه تفسير قانوني واضح لهذا المصطلح والمادة 76 من الدستور، وعلى القضاء أن يقول كلمته الفصل في هذا الموضوع".

من جانبه، رأى أستاذ الإعلام في "جامعة آل البيت" الدكتور غالب الدعمي أنَّ اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكتابة تغريداته بألوان معينة لها تأثيرات "سيميائية".

وقال الدعمي لـ"الصباح": إنَّ "السيد الصدر عندما يكتب تغريداته باللون الأحمر فهي إشارات للكتل السياسية تدلّ على إصراره على مشروع الحكومة الوطنية".

من جانب آخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي جواد الغزالي لـ"الصباح": إنَّ "فترة التوافقات حرجة جداً للكتل السياسية، ولذلك ما زالت مسيرة التوافقات غير واضحة المعالم حتى الآن"، وأضاف أنَّ "زيارة الحنانة من قبل قادة الكتل السياسية هي للبحث عن المصالح ولها أهمية كبيرة في العملية السياسية".

من جانبه، بين المحلل السياسي عدنان السراج في حديث لـ"الصباح" أنَّ "هذه الزيارة مهمة وفيها حلحلة للأوضاع السياسية"، مبيناً أنَّ "أربيل تعتقد أنَّ الذهاب بالتحالف مع طرف شيعي على حساب الأطراف الأخرى سيعمّق حالة الانسداد السياسي، وسيؤدي إلى فشل تشكيل الحكومة ومخرجات تشكيلها أو تشكيل أركان السلطة".

• تحرير: محمد الأنصاري

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