زيادة أعماق مياه العراق الإقليميَّة

2022/02/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

يتحرَّك العراق لزيادة أعماق المياه الإقليميَّة والقنوات الملاحية من أجل جذب السفن والناقلات العملاقة إلى الموانئ.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان الفرطوسي لـ"الصباح": إنَّ "الشركة تعتمد زيادة الأعماق التصميمية للأرصفة والقنوات الملاحية في الموانئ، فضلاً عن تحسين أعماق المياه الإقليمية العراقية سعياً لجذب أكبر السفن والناقلات البحرية، إسهاماً بتفعيل الجذب التجاري لموانئ البلاد".

وأضاف أنَّ "الخطة تتضمَّن رفع مئات آلاف الأطنان من الترسبات الطينية عن واجهات الأرصفة والقنوات الملاحية، بهدف الوصول إلى الأعماق التصميمية الخاصة بأرصفة الموانئ، بما يضمن المرور الآمن للناقلات والسفن الكبيرة المحمّلة بالحمولات المختلفة، ومنع حدوث عقبات خلال عمليات الرسو

والإقلاع".

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