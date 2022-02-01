سان جيرمان يودع كأس فرنسا بركلات الترجيح

2022/02/01 | 03:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعودع باريس سان جيرمان كأس فرنسا بالخسارة أمام نيس، ضمن منافسات دور ال16 لكأس فرنسا.انتهى اللقاء بتعادل سلبي قبل أن يتفوق نسور نيس بنتيجة 5/6 بركلات الترجيح.

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