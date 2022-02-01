السفيرة التونسية في واشنطن للحرة: لا خوف على ديمقراطيتنا في ظل إجراءات سعيّد

2022/02/01 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفيرة التونسية لدى واشنطن، حنان التاجوري بالساسي، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الإثنين، على سلامة المسار الديمقراطي في بلادها، مشيدة بالإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي.

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