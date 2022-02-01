بعد خسارة المغرب أمام مصر

2022/02/01 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، إن لقطات متداولة تظهر غضب مشجعين مغاربة من خسارة فريقهم أمام الفريق المصري هي "غير صحيحة".

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