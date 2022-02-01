"فشل أخلاقي".. الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطين في قضية وفاة فلسطيني مسن

2022/02/01 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، انه سيفصل ضابطين وسيوبخ قائد كتيبة بسبب وفاة فلسطيني مسن في وقت سابق من هذا الشهر، في حادثة قال إنها ناجمة عن "فشل اخلاقي وسوء في صنع القرار".

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