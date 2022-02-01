"دييم".. حلم فيسبوك بإطلاق عملة مشفرة يتلاشى 

2022/02/01 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد العديد من عمليات إعادة تسمية للعلامات التجارية وجلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي، ورحيل مدراء رفيعي المستوى، تغادر شركة "دييم" (Diem)، التي كانت تدعمها "ميتا" (فيسبوك سابقا).

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