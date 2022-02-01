الضريبة الإماراتية الجديدة.. موازنة بين اشتراطات الشفافية و

2022/02/01 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول الإمارات أن توازن بين الحاجة لجذب الأعمال التجارية والاستثمارات، وبين الالتزام بالمقررات الدولية التي تريد التقليل مما يعرف بـ"الملاذات الضريبية" بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

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