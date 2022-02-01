2022/02/01 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، الاثنين، عن انطلاق "أكبر تمرين بحري" في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر تمرين على الأنظمة "غير المأهولة" (المسيرة) في العالم.

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