سيأتى يوم ... أربع قصائد - منى حلمي

2022/02/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 1 - سيأتى يوم --------- سيأتى يوم لن ألمس أشيائى الحميمة لن أعتنى بذاتى الفريدة سيأتى يوم لن أحتضن صور أحبائى لن أنتشى مع القصيدة ----------------سيأتى يوم أشتاق الى رائحة فنجان القهوة وتكون عصية المنال سيأتى يوم أحن الى دفء الشاى ويكون مذاقا من الخيال --------------------سيأتى يوم أريد لقاء أخى " عاطف " فلن أستطيع حتى ......





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