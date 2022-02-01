الشهداء في ذاكرة الأمة - فواد الكنجي

2022/02/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي الثالث من شباط يوم للوفاء والتقدير، وهو يوم خالد في ذاكرة الأمة الاشورية.



انه يوم نستذكر الذين تم إعدامهم من قبل النظام البائد في الثالث من شهر شباط عام 1985 وهم الشهيد (يوسف توما) والشهيد (يوبرت بنيامين) والشهيد (يوخنا ايشو) أعضاء (الحركة الديمقراطية الاشورية) حيث تم اعتقالهم ومن ثم إعدامهم بسبب أنشطتهم القومية ومطالبتهم بحق تقرير المصير للأمة (الاشورية) في (العراق).



انه يوم الأمة (الاشور ......





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