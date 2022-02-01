2022/02/01 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن نادي بريست الفرنسي تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض رحيل رومان فيفر، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وكان بلايلي لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في اذار المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهراً "بالتراضي" مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدوحة الشهر الماضي

وسرق بلايلي الأضواء في كأس العرب الذي ظفرت الجزائر بلقبه بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.

وشارك بلايلي أيضاً في كأس أمم أفريقيا الحالية في الكاميرون، غير أن الجزائر حاملة اللقب ودّعت من الدور الأول، وسيعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل فيفر الذي وقع صباح الاثنين على كشوفات نادي ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقده يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى

المصدر - سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائري بلايلي ينضم إلى بريست الفرنسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائري بلايلي ينضم إلى بريست الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).