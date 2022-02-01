تقرير يكشف نقل

2022/02/01 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مجموعة المرتزقة الروسية، فاغنر، سيئة الصيت، من الانسحاب من مواقع في أفريقيا متوجهة نحو أوكرانيا، كما نقلت صحيفة ديلي بيست البريطانية عن مصادر لم تكشف هويتها.

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