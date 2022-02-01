أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها

2022/02/01 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في الاسواق، اليوم الثلاثاء، الى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث يراهن المستثمرون على بقاء الإمدادات شحيحة، مع زيادة محدودة للإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين وانتعاش قوي بعد الوباء في الطلب على الوقود.وذكرت وسائل اعلام اقتصادية تابعتها وكالة “ايرث نيوز”، ان “عقود خام برنت تسليم شهر نيسان، ارتفعت […]

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