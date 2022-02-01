طقس العراق: امطار متوقعة في هذه المدن

2022/02/01 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الامطار في بعض مدن العراق.وقال عطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، إن “السحب تندفع شرقاً صباح الثلاثاء”، متوقعاً في ذات الوقت “هطول امطار خفيفة متفرقة في شرق مدن البصرة وميسان وواسط وديالى”.وأضاف أن “الساعات المقبلة ستشهد انتهاء موجة الامطار”، […]

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