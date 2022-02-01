2022/02/01 | 08:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع خام برنت تسليم أبريل نيسان 1.18 أو 1.31 بالمئة إلى 91.21 دولار للبرميل الواحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوياتها منذ سبع سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوياتها منذ سبع سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).