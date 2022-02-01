أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

2022/02/01 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي، حيث يراهن المستثمرون على بقاء الإمدادات شحيحة، مع زيادة محدودة للإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين وانتعاش قوي بعد الوباء في الطلب على الوقود.وارتفع خام برنت تسليم أبريل نيسان 1.18 أو 1.31 بالمئة إلى 91.21 دولار للبرميل في …

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