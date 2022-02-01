2022/02/01 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح المتخصص بشؤون الطاقة، النائب السابق عباس العطافي، ان الربط الكهربائي مع الجانب السعودي يعد اكذوبة إعلامية، لافتا الى ان عدم مساواة التردد بين البلدين سيكلف العراق مبالغ كبيرة تعادل انشاء محطات كهرباء داخل البلاد.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “الربط الكهربائي مع السعودية ماهو الا اكذوبة إعلامية لان الترد السعودي 60 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: الربط الكهربائي مع السعودية اكذوبة إعلامية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: الربط الكهربائي مع السعودية اكذوبة إعلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).