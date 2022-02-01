البياتي: ذهاب الاطار نحو المعارضة سيجعل من الاحزاب السنية منافسة للكتلة الاكبر

2022/02/01 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان ذهاب الاطار التنسيقي نحو المعارضة سيجعل من الاحزاب السنية منافسة قوية للكتلة الاكبر، لافتا الى ان الحكومة لن تكون بعيدة عن المحاصصة فضلا عن ان الاغلبية ستكون مجرد تسمية.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي قد يتوجه نحو المعارضة برفقة الاتحاد الوطني الكردستاني وكتل كردية […]

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