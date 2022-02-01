قيادي في العزم: هناك مساع لتقريب وجهات النظر بين التيار والاطار

2022/02/01 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في تحالف العزم علاء الكربولي، اليوم الثلاثاء، عن وجود مساع سياسية لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الكربولي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الجميع يسعى اليوم، لتقريب وجهات النظر بين زعيم التيار التنسيقي مقتدى الصدر، والاطراف الاخرى في الاطار التنسيقي”.وأضاف الكربولي، أن “وجود هذه الخلافات سيؤثر […]

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