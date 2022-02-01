بحث جديد يقدم

2022/02/01 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر بحث جديد "عوامل الخطر" لعوارض كورونا طويلة الأجل، وقدم علاجات محتملة لها.

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