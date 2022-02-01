اقتصادي: انبوب العقبة سيصل بالنفط للكيان الصهيوني وسيمنح الإقليم فائدة كبيرة

2022/02/01 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان أنبوب النفط العراقي الواصل الى ميناء العقبة سيمنح الكيان الصهيوني وبعض المطبعين معه كميات من النفط، لافتا الى ان إقليم كردستان سيكون امام فرصة ثمينة لتصدير النفط الى دول أخرى بدلا من الكيان الصهيوني.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “بعض الوثائق قد كشفت في الأيام القليلة […]

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