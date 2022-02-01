اعتقال وتسفير 117 وافداً أجنبياً في بغداد

2022/02/01 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الإقامة في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 117 مخالفاً وتسفير وافدين أجانب.وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، انها “ومن خلال ورصد متابعة حركة الاجانب المخالفين، تم القبض على 55 مخالفا في مناطق الكمالية، وساحة الطيران، والبلديات في العاصمة”.وأضافت أنه “تم تسفير 62 أجنبياً مخالفاً خارج […]

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