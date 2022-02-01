إصابة جنديين في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة في نينوى

2022/02/01 | 09:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة جنديين في الجيش العراقي، إثر انفجار عبوة ناسفة ضمن محافظة نينوى شمالي البلاد.وقال المصدر، أن “عبوة ناسفة، انفجرت على قاطع عمليات الجيش العراقي، بمنطقة السحاجي في الموصل بمحافظة نينوى”.وأضاف المصدر، أن “الانفجار أسفر عن إصابة جنديين بجروح مختلفة”.

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